Reprodução Ingrid Santa Rita e Leandro Marçal

A participante de "Casamento às Cegas Brasil 4" Ingrid Santa Rita compareceu nesta segunda-feira (15) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco, na Grande São Paulo, para prestar depoimento contra o ex-marido Leandro Marçal, com quem se casou em meio ao reality da Netflix. Ela o acusa de violência sexual.



Mais cedo, a empreendedora fez o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) após as autoridades solicitarem para dar continuidade ao caso. Além disso, Ingrid Santa Rita pediu uma medida protetiva de urgência contra Leandro Marçal. As informações são da Caras Brasil.

Através da equipe, a participante do reality show diz estar em busca de justiça. "Nesse momento não tem muito o que falar, mas ela fez corpo de delito e a justiça será feita. Sinceramente, estamos esperançosos", afirmou em nota à reportagem.

A Segurança Pública de São Paulo também se manifestou sobre o caso, apontando que Leandro Marçal será investigado sob as acusações de estupro de vulnerável, violência psicológica contra a mulher e violência doméstica.

"Na tarde desta quarta-feira (10), a vítima compareceu na delegacia e narrou os fatos para a autoridade policial, que solicitou exames ao Instituto Médico Legal (IML), bem como medida protetiva de urgência à Justiça. Detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", diz a nota.

Após ser alvo de críticas e diante da repercussão do caso, a Netflix e a produtora Endemol Shine Brasil, responsável pelo reality, se solidarizaram com a empreendedora. Além disso, a equipe alega que acompanhamento profissional foi disponibilizado para os participantes durante o episódio do reencontro.

"A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do Casamento à Cegas Brasil repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes", diz a nota conjunta.