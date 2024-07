Indranil Aditya/NurPhoto/AFP - Reprodução/Instagram Lembrança de casamento de Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, é um relógio de ouro de mais de R$ 1.5 milhão

Filho do homem mais rico da Ásia, Anant Ambani, se casou no último sábado (13) com Radhika Merchant em uma cerimônia luxuosa com três dias de muita festa, que contou com a presença de celebridades locais e internacionais. Segundo o perfil Insane Luxury, o herdeiro também não economizou na “lembrancinha”, e deu aos seus amigos mais próximos um relógio avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão.

De acordo com a publicação, foram encomendadas 25 peças de um Royal Oak Perpetual Calendar em ouro rosa de 18k, chamado “Luminary Edition”, da grife Audemars Piquet. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, celebridades da Índia podem ser vistas usando o relógio durante a festa.

O relógio com ponteiros em ouro rosa com mostradores pretos é um item é exclusivo para os convidados de Anant e Radhika, não estando à venda no mercado. Porém, um modelo semelhante pode ser comprado pela bagatela de R$1.514.540 - sem contar as taxas de envio.



Relógio foi dado em caixa luxuosa Reproduação/Instagram Segundo a página Chrono24, especializada em relógios de luxo, a caixa do acessório também conta com detalhes em ouro Reprodução/Chrono24 Relógio dado como lembrança para convidados do casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant, a peça é exclusiva Reprodução/Chrono24