Graciele Lacerda dividiu com os seguidores as primeiras mudanças no corpo devido à gravidez . A influenciadora está grávida do primeiro filho , fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo.

Em frente ao espelho, ela comentou que já notou o crescimento da barriguinha, mas foram outras partes do corpo que chamaram a atenção dela.

"Meu peito está um absurdo. Essa blusa era mais tampadinha (na foto acima). Agora, está no limite. Meus seios cresceram muito. Depois, foi a bunda. Meu Deus do céu! Não sei onde vou parar", contou ela, rindo.

A esposa do cantor também relevou que está sofrendo com os enjoos. "Acontece toda vez que eu como. Quando a sensação de enjoo está indo embora, me dá fome de novo", disse.

"Mas, estou comendo três vezes ao dia. Tento. Está indo assim", completou ela.

