Reprodução/Instagram Tainá Castro ganha aliança de grife de Éder Militão

O jogador do Real Madrid Éder Militão e a influenciadora digital Tainá Castro estão casados há cerca de um mês, conforme revelou o jornalista Lucas Pasin. A cerimônia foi realizada discretamente e, até o momento.

Éder Militão, conhecido por sua atuação no Real Madrid, iniciou um relacionamento com Tainá Castro em maio de 2024. O jogador, no entanto, possui grandes embates com a ex-namorada, Karoline Lima, com quem teve uma filha, Cecília.

Os rumores de um possível casamento aumentaram após algumas publicações do jogador e da influenciadora, em que ambos apareceram com grandes alianças douradas. Veja tudo o que se sabe sobre a união do casal!



O jogador do Real Madrid Éder Militão e a influenciadora digital Tainá Castro se casaram! A informação foi dada ao jornalista Lucas Pasin, sem detalhes sobre como foi a cerimônia. Reprodução Quem é Éder Militão?: O jogador brasileiro compete pelo Real Madrid, na Espanha. Em 2021, o atleta iniciou o relacionamento com a influenciadora Karoline Lima, com quem teve a filha Cecília. O romance durou cerca de um ano, com o casal terminando em 2022. Reprodução Quem é Tainá Castro?: Influenciadora de saúde e beleza, Tainá ficou conhecida pelo seu relacionamento com o jogador do Flamengo Léo Pereira. Durante a relação, ela largou o curso de medicina e teve duas filhas com o atleta: Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3 anos. O casal terminou em 2021. Reprodução Troca de casais: Em dezembro de 2023, Karoline anunciou o relacionamento com o jogador Léo Pereira. Em maio de 2024, foi a vez de Éder Militão e Tainá Castro assumirem o relacionamento, com declarações públicas de afeto. Reprodução Segundo as informações do Gshow, Éder e Tainá oficializaram a relação há cerca de um mês, através de uma união estável. A notícia teria sido guardada devido aos compromissos profissionais do jogador, que estava competindo na Copa América. Reprodução Entretanto, alguns registros do casal acabaram chamando atenção. Em uma foto publicada pelo jogador mostrava que o casal usava um par de alianças de 18 quilates de ouro, avaliado em R$ 160 mil, da marca Van Cleef & Arpels, conforme apurou o colunista Lucas Pasin. Reprodução Com o casamento entre os dois, Tainá se mudará para a Espanha com os dois filhos, Helena e Matteo. Reprodução De acordo com o Gshow, o casal não pretende fazer festa de casamento por hora. Eles estão aproveitando as férias do jogador e acompanhando como ficará a janela de transferência entre clubes na Europa. A assessoria afirma que, caso venham a fazer uma comemoração, ela só venha a acontecer em 2025, com uma cerimônia pequena para família e amigos. Reprodução





