Reprodução Karoline detona Éder Militão e expõe atitude polêmica: 'Sujo e baixo'

A influenciadora Karoline Lima revelou mais detalhes da confusão envolvendo o jogador de futebol Éder Militão, pai de sua filha Cecília, de 1 ano. Nesta sexta-feira (24), a modelo contou que o atleta demitiu a empregada da herdeira e deixou de pagar a professora de natação. A atitude polêmica teria acontecido em resposta a ela estar frequentemente no Rio de Janeiro, onde mora o atual namorado, o jogador do Flamengo Léo Pereira.



Através do Instagram, Karoline Lima publicou o vídeo em que a funcionária do lar que atende Cecilia é demitida pelo contador do atleta. Por telefone, o homem alega que não irá contratá-la mais devido ela estar no Rio de Janeiro com Karoline e a garota de 1 ano.

Gabriela Garcia, advogada de Karoline, adicionou um comentário revelando que o salário da mulher é de R$ 2,5 mil. Além disso, Éder Militão também teria deixado de pagar a professora de natação, que cobra R$ 800.

"É sujo, é baixo e ele não está prejudicando uma pessoa só, que é a minha funcionária do lar, ele está prejudicando a professora de natação, que é R$ 800,00. Acabei de saber que ela está sem receber, porque ele está com essa birra, porque a menina não está em São Paulo".

De acordo com Karoline, a mudança para o Rio de Janeiro ainda não aconteceu, entretanto, o jogador estaria colocando diversos empecilhos para que ela permaneça em São Paulo, longe do atual namorado.

Mais cedo, a influenciadora confirmou que está sendo processada pelo ex-companheiro. Nos autos, eles estaria exigindo que Karoline não se mudasse para o Rio de Janeiro em função de uma "aventura amorosa", o que poderia prejudicar a rotina da filha.

Acontece que, segundo Karoline, Éder Militão decidiu reagir à exposição demitindo a funcionária doméstica que cuida de Cecília. "Então quer dizer que se eu for morar na Arábia, em Fortaleza, na Argentina, ele deixa de ser pai da Cecília? Não é assim que funciona e ele vai ter que aceitar que se eu quiser mudar para o Rio de Janeiro, eu mudo amanhã", afrontou.

Vale lembrar que Éder Militão e Karoline Lima possuem um acordo em que ele não transfere dinheiro para a conta da influenciadora e, sim, paga diretamente os funcionários e estruturas necessárias para a criação da herdeira.

"Só aceitei a merda desse acordo, que foi ridículo, porque eu queria paz. [...] "Ele quis fazer isso para me manipular, que é o que ele está fazendo agora", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp