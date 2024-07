Vinicius Mochizuki Eliana Michaelichen

Eliana, que está de férias com a família, usou as redes sociais nesta sexta-feira (12) para compartilhar um novo ensaio, realizado pelo fotógrafo Vinícius Mochizuki. A apresentadora, que comandará os programas Saia Justa, no GNT, e o The Masked Singer Brasil, na TV Globo, fez uma reflexão sobre as possibilidades de uma mulher e autoestima.

“Sobre um final de semana especial: para além da apresentadora, gosto muito de brincar com as várias mulheres que posso (podemos) ser. Um ensaio fotográfico, por exemplo, pode ser lindo, expressar momentos únicos, levantar a autoestima, ser divertido e ainda reproduzir imagens diferentes do habitual. Gostam?”, começou ela.

“Aproveito também para agradecer a todos que estavam comigo neste registro, que vai ficar para sempre. Vocês são demais!! P.S.: estou em férias com a família, mas volto por aqui em breve”, completou na legenda.

Nos comentários, admiradores não pouparam elogios para Eliana, entre os quais, nomes famosos como o ex-colega de emissora Celso Portiolli, e o ator Ary Fontoura.

“Deus, eu quero um abdômen desses”, comentou o jornalista Alessandro Lobianco. “Perfeita”, escreveu a apresentadora Gaby Fontenelle. “Belíssima, que shape”, escreveu um internauta.

Reprodução/Instagram Ana Maria Braga durante programa Domingão com Huck, no domingo (7)

Internautas mais atentos notaram que o óculos usados por Eliana no ensaio é o mesmo utilizado pela apresentadora Ana Maria Braga durante o “Dança dos Famosos”, no último Domingão co Huck.



De férias, Eliana relaxa na rede pic.twitter.com/NhghpQZqg1 — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 12, 2024

Veja as fotos abaixo:

Eliana Michaelichen Vinicius Mochizuki