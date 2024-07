Reprodução/Thalita Castanha Esposa de Sorocaba vai para a UTI após o nascimento dos filhos gêmeos

Na última terça-feira (9), Biah Rodrigues deu à luz Angelina e Zion , frutos do casamento com o cantor Sorocaba. A influenciadora revelou que foi separada dos gêmeos após o nascimento e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com Biah, a sua pressão subiu e não abaixou após o parto. Zion também foi para a UTI, pois teve um desconforto respiratório.

O reencontro de mãe e filhos aconteceu nesta sexta-feira (12). "Os bebês nasceram e eu fui direto para a UTI, porque minha pressão subiu muito e não baixava nem com as medicações ainda no centro cirúrgico, apontando para uma pré-eclâmpsia. O Zion, o bebê que nasceu maior e mais pesado, teve um desconforto respiratório e também foi para a UTI", declarou Biah ao Fofocalizando.

"Foi muito difícil receber eles no meu colo e depois ter que me separar. Foi um pesadelo ter que ver eles saindo para um lado e eu para o outro, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus estava cuidando de tudo", completou.

Biah afirmou que o menino também já está melhor. "Oramos e o Senhor restaurou a minha saúde e do Zion. Teve o esperado dia do reencontro, pude pegar eles no colo e amamentar".

A equipe do sertanejo informou que Zion nasceu primeiro, às 18h20, com 2,8 kg. Já Angelina veio ao mundo às 18h21 com 2,4 kg. Biah Rodrigues e Sorocaba também são pais de Theo, de três anos, e Nanda, de dois.

