Reprodução/Instagram Tainá Castro ganha aliança de grife de Éder Militão

Tainá Castro e Éder Militão tiveram um encontro romântico na última quarta-feira (10) e acabaram revelando a aliança de compromisso.

O casal exibiu a joia de luxo na mão esquerda, acessório comumente usado como aliança de compromisso, noivado ou casamento.

O anel é vendido pela grife francesa Van Cleef & Arpels pelo valor de R$80 mil por unidade e é feito com ouro amarelo 18 quilates e pedras de diamante.

Tainá Castro está envolvida em uma polêmica de quarteto amoroso e troca de casais. No final de 2023, a ex-namorada de Eder Militão, Karoline Lima, iniciou um relacionamento amoroso com o Léo Pereira.

Coincidentemente ou não, Eder Militão passou a ser visto com frequência na presença de Tainá Castro. Viagens da estudante para Espanha fizeram aumentar os rumores do romance com atleta do Real Madrid.

