O ator Marcello Antony, de 59 anos, fez a revelação do novo rosto após uma harmonização facial durante uma entrevista ao programa "Fofocalizando", do SBT.

Marcello afirma que ficou satisfeito com o novo rosto: "Gostei bastante. Trabalho com imagem, vou fazer 60 anos, então tem que mexer. O tratamento com ácido hialurônico dá mais firmeza à pele, mais viço, aquela coisa viva que, com a idade, vai se apagando".

A médica responsável pela intervenção estética afirma que, no momento, o rosto está inchado, mas que isso é normal que aconteça: "Faz 20 dias [da aplicação do procedimento] e está bem mais natural. Se tivéssemos mostrado nos primeiros dias, vocês iam se assustar, porque ele estava bem inchado - e é normal. Com o tempo vai ficar melhor ainda."

Segundo Marcello, o resultado definitivo não é imediato. Isso deve demorar alguns meses até que fique normalizado: "Quem está interessado em fazer esse procedimento não deve esperar um resultado imediato. São necessários pelo menos dois ou três meses para que a coisa realmente aconteça. Como entendo esse processo, fico mais tranquilo."

