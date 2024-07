Reprodução/Instagram Verónica Meléndez é conhecida como Luna Belle nas redes sociais

A influenciadora e produtora de conteúdo adulto Verónica Meléndez, de 32 anos, conhecida nas redes como Luna Bella, causou revolta entre internautas após filmar um vídeo íntimo dentro de um vagão da Linha 6 do Sistema de Transporte Coletivo (STC) do Metrô da Cidade do México.

Por meio do X (antigo Twitter), usuários a criticaram por gravar o conteúdo de sexo explícito em meio aos outros passageiros.

Com o atentado ao pudor, o Metrô da Cidade do México (CDMX) informou em nota que os vídeos publicados nas redes sociais pertencem a contas particulares, nas quais ações semelhantes são promovidas e que os passageiros que aparecem nas imagens não são usuários habituais do transporte, mas sim pessoas que aceitaram participar das gravações.

“O Metrô expressa seu respeito à liberdade de expressão nas redes sociais, porém reprova de forma categórica a utilização das instalações para gerar a popularidade de contas particulares”, diz o comunicado.

“No Metrô da Cidade do México, se você transportar seu cachorro doente, a polícia chega e te leva embora como um criminoso, mas se ‘Luna Bella’ chega, ela fornica com a polícia e eles enchem o vagão com fluidos corporais, ninguém os impede. ! Bem-vindo ao @GobCDMX. Parabéns, Martí Batres [prefeito da Cidade do México]”, escreveu um internauta, se referindo a um caso em que um usuário foi detido por levar seu animal de estimação no metrô.

Quem é Luna Belle

Nascida em Monterrey, Nuevo León, no México, Verónica tem quatro irmãs e um irmão e, em uma entrevista à jornalista Adela Micha, em 2018, ela relatou ter entrado para a prostituição como um último recurso, após enfrentar grandes dificuldades financeiras.

“Antes, eu trabalhava em uma fábrica de geleias, me pagavam 800 pesos por semana e com isso não conseguia fazer nada”, disse ela.

Não foi a primeira vez

Antes de causar revolta entre os passageiros do metrô na Cidade do México, a influenciadora já havia feito um vídeo semelhante no metrô de Monterrey, em 2012. “Eles se assustam mais com o sexo do que com a violência”, disse Luna ao responder os críticos na época.

Tentou ser evangélica

Em 2016, Luna Bella chegou a abandonar a carreira de atriz pornô para se dedicar à igreja. No entanto, em pouco tempo ela voltou atrás, após receber uma proposta indecente de um pastor da igreja que frequentava.

“Vi de tudo no cristianismo. E me desculpem muito, porque sei que há muitos cristãos me assistindo. Estou falando do que vivi”, explicou a jovem.



