Instagram Sabrina Sato aproveitando dia de praia em Okinawa, no Japão

A apresentadora Sabrina Sato está aproveitando sua passagem pelo Japão, país escolhido para passar suas férias. Nesta terça-feira (9), a apresentadora aproveitou um dia de praia em Okinawa, arquipélago formado por mais de 150 ilhas no Mar da China Oriental entre Taiwan e Japão continental.



Nos Stories do Instagram, Sabrina chocou ao exibir o corpo malhado em um maiô cavadão preto. Ela aproveitou o pôr do Sol para exibir as curvas e aproveitar a natureza.

Sabrina Sato aproveitando dia de praia em Okinawa, no Japão Instagram

A região destaca-se pelo clima tropical, praias extensas e recifes de corais, além de abrigar locais históricos da Segunda Guerra Mundial. O verão subtropical em Okinawa, que ocorre de junho a outubro, oferece uma oportunidade perfeita para explorar trilhas até cachoeiras, aproveitar as praias, mergulhar nos recifes de corais e descobrir os manguezais das ilhas.

Mais cedo, a apresentadora compartilhou uma série de fotos durante seu passeio por Quioto, cidade na ilha de Honshu famosa por seus templos budistas clássicos, jardins pitorescos, palácios imperiais, santuários xintoístas e tradicionais casas de madeira. Para caminhar pelas ruas da cidade, a apresentadora escolheu um vestido de seda branco translúcido com detalhes na manga.

