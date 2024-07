Reprodução/Instagram Filha de MC Marcinho agradece Jojo Todynho após alta de tratamento contra as drogas



A filha de MC Marcinho recebeu alta da clínica para dependentes químicos onde estava internada desde abril. Marcelly Garcia compartilhou um vídeo nesta terça-feira (9) comemorando a recuperação.

A jovem, de 24 anos, tem síndrome de borderline, revelou que recebeu ajuda financeira de Jojo Todynho para custear a internação.

"Vivendo em recuperação. Limpa há três meses. Decidi ficar limpa e abraçar meu tratamento. Quero agradecer a Jojo, que se dispôs a pagar meu tratamento, me fazendo entrar na jornada da recuperação", disse ela.

"Agradeço a mim mesma por decidir me dar uma nova chance de viver, uma chance pra mudança completa, mental, física e espiritual, acredito em mim, e confio no que está dentro de mim. Só por hoje funciona. Hoje eu sou uma nova pessoa e estou continuando o meu tratamento", completou ela.





