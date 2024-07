Reprodução/Instagram Filha de Silvio Santos defende ida de Eliana para a Globo e comenta volta do pai para a TV

Apesar de se manter longe do SBT, Cíntia Abravanel abriu o jogo sobre os últimos acontecimentos envolvendo a emissora e a família. A 'filha número 1' de Silvio Santos é artista plástica e também atua como produtora.

Cíntia falou da saída de Eliana da emissora para assinar contrato com a Globo.

"Acho que é vida que segue. Ela talvez tenha cumprido a missão dela e está traçando novos caminhos. O SBT também não está procurando novos caminhos? As minhas irmãs estão assumindo cargos, a Daniela [vice-presidente] com sangue novo...Então, acho que faz parte e não vejo nenhum problema. O Tiago [Abravanel] não estava na Globo? Por que a Eliana não poderia ir? Tudo certo", disse ela em entrevista ao F5.

A mãe de Tiago Abravanel também entrou na troca de farpas entre a irmã Patrícia Abravanel e Lívia Andrade. "Eu não tomo partido. Para falar a verdade, não sei direito o que aconteceu. Não vi nem procuro saber. Se soubesse o que tinha acontecido, ia falar para as duas e aí não iria ficar legal (risos). Nessa altura da minha vida, procuro ficar quieta. Faço parte do conselho das acionistas e é lá que tenho que tratar e dar minhas opiniões. E eu dou", declarou ela.

Cíntia Abravanel abre o jogo sobre volta de Silvio Santos para a TV

A herdeira do SBT contou que se preocupa com a expectativa do retorno do pai para as telinhas. O apresentador está fora do trabalho há mais de dois anos.

"O meu pai está ótimo. Às vezes ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça", declarou.

"O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais. Ele é um senhor de 94 anos! Não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar. Ele passou o bastão para a Patrícia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Se um dia ele quiser voltar, ele volta", garantiu.

O microfone na blusa virou marca registrada do apresentador Reprodução Silvio Santos nos anos 80 Reprodução Silvio Santos e Íris Abravanel eram casados desde 1978 Reprodução Silvio Santos em 1984 Reprodução Silvio Santos começou nas telinhas na TV Paulista Reprodução Silvio Santos passou pela Record, Globo e Tupi Reprodução Silvio Santos enquantro apresentava um programa de rádio Reprodução Silvio Santos apresentando o "Hit Parade", em 1958 Reprodução Silvio Santos se tornou um sucesso nas rádios e telinhas do Brasil Reprodução Silvio premia Bozo, palhaço de sucesso do SBT Reprodução/SBT Silvio Santos quando fundou o SBT, em 1981 Reprodução Silvio Santos e Raul Gil entre os anos 60/70 Reprodução/SBT Os programas de Silvio Santos eram repletos de pegadinhas Reprodução/SBT Silvio Santos e seus famosos carnês Reprodução O "Programa Silvio Santos" também foi para o SBT Reprodução Silvio Santos fundou o SBT em 1981 Reprodução Silvio Santos jovem Reprodução Silvio Santos iniciou a carreira de radialista ainda adolescente Reprodução Silvio Santos com a primeira mulher, Maria Aparecida Vieira, a filha Cintia Abravanel e uma sobrinha. Reprodução Silvio Santos não parou de empreender e criou o "Baú da Felicidade" Reprodução Silvio Santos quando serviu o Exército Reprodução





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp