Reprodução/TikTok Namorada de Filipe Ret leva tombo e cantor faz piada

Filipe Ret resolveu fazer uma piada com a namorada, Agatha Sá, e surpreendeu os seguidores do TikTok. O rapper compartilhou um vídeo da amada levando um tombo enquanto os dois andavam.

Na rede social, o cantor se divertiu com o momento. "Vê se não cai no papinho dele'. Eu", brincou ele.

Recentemente, Filipe Ret virou alvo de críticas após presentear a namorada Agatha Sá com um carro no Dia dos Namorados. Nas redes sociais, no entanto, internautas resgataram uma declaração polêmica e questionaram se o filho do rapper teria a mesma atenção que a modelo.

Em janeiro de 2024, o músico compartilhou a foto do herdeiro chorando por não ter dinheiro o suficiente para comprar figurinhas. "Chorou muito, se frustrou, mas, no fim, gastou o que podia e ficou feliz", apontou Ret. "Mesmo vendo que o papai tinha mais dinheiro no bolso. Mas o rico sou eu, não ele", completou.

Veja o vídeo do tombo:







