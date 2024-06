Reprodução Filipe Ret é criticado após dar carro para a namorada: 'E o filho?'

O cantor Filipe Ret virou alvo de críticas após presentear a namorada Agatha Sá com um carro, na quarta-feira (12), data em que é celebrado o Dia dos Namorados. Nas redes sociais, no entanto, internautas resgataram uma declaração polêmica e questionaram se o filho do rapper teria a mesma atenção que a modelo.

Através dos Stories do Instagram, Filipe Ret compartilhou a reação da amada ao receber a mega surpresa. No vídeo, Agatha Sá fica incrédula ao perceber que o carro é um presente para ela.

Apesar do contexto romântico, a atitude do rapper desagradou alguns internautas. O motivo das críticas está relacionado ao modo com que Filipe Ret cria o filho, Theo, fruto do antigo relacionamento com Anna Estrella.

Em janeiro de 2024, o músico compartilhou a foto do herdeiro chorando por não ter dinheiro o suficiente para comprar figurinhas. "Chorou muito, se frustrou, mas, no fim, gastou o que podia e ficou feliz", apontou Ret. "Mesmo vendo que o papai tinha mais dinheiro no bolso. Mas o rico sou eu, não ele", completou.

Nas redes sociais, internautas resgataram a declaração polêmica e compararam com a atitude de presentear a namorada com um carro.

"Filipe Ret deu um carro para namorada, ela pode ostentar igual a ele, já o filho é 'rico sou eu, não ele'. Que paizão, hein...", comentou uma usuária do X, antigo Twitter.

"Nesse rolê todo, cada um tem o que merece. Para o Filipe Ret, a Anna não mereceu e nem merece nada, pois a única coisa que deu a ele de bom foi o filho. Já a Agatha mereceu desfrutar da melhor fase e ganhar um carro de luxo. Isso diz mais sobre ele do que sobre elas", refletiu outra.

"Eu entendo que ele deveria estar criando uma educação financeira, mas assim, dar para a namorada um carrão e não querer pagar mais coisa para o filho é de f*der, vou te contar", comentou uma terceira.