Reprodução/Record Ex-funcionários de Gal Costa acusam cantora de maus-tratos

Dois ex-funcionários de Gal Costa revelaram que sofreram maus-tratos enquanto trabalhavam na casa da cantora. Luciana de Souza Santos e Ed Wilson denunciaram maus-tratos e irregularidades profissionais.

Segundo a entrevista do Domingo Espetacular, que vai ao ar no domingo (7), os profissionais processaram valendo mais de 1 milhão.

"Muito humilhante. A pessoa está com fome, não pode comer. Com um monte de comida lá, não pode comer", comentou Luciana.

Além disso, ela também detalhou a relação de Gal Costa e Wilma Petrillo . "Eu nunca vi carinho".

Vale lembrar que Wilma é quem cuida do inventário da cantora e está na disputa pela herança, assim como o filho da cantora.

