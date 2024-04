Reprodução/Instagram Joanna diz que viúva de Gal Costa provocou afastamento entre elas

A cantora Joanna revelou que passou os últimos anos longe da amiga de longa data, Gal Costa. A artista afirmou que Wilma Petrillo, ex-empresária e ex-mulher da Gal, blindava a cantora dos amigos.

"A gente se chamava de comadre, tínhamos uma relação de amizade muito antiga. E logo quando ela começou com essa pessoa como empresária, a coisa começou a ficar muito difícil entre todas nós que nos dávamos e tínhamos uma amizade muito grande com Gal", contou ela no podcast Papagaio Falante.

Sem citar o nome de Wilma, Joana rasgou elogios para Gal, mas declarou que a relação com a empresária acabou gerando uma dificuldade na relação. "A Gal era uma pessoa muito dócil, muito amiga, uma pessoa encantadora, uma grande amiga mesma e a gente começou a ter dificuldade nesse relacionamento, por conta de uma blindagem. Houve uma blindagem muito grande em relação a todos os amigos que cercavam Gal por essa pessoa que começou a capitanear e empresariar a Gal".

Joana disse que a amiga acabou morando em São Paulo contra a própria vontade. "E depois ela foi para São Paulo, uma cidade que ela não gostava, todo mundo sabia disso, ela amava o Rio de Janeiro, e tudo corroborou para o que aconteceu. Ela ficou totalmente blindada. A gente tentou falar várias vezes, se comunicar, mas era quase impossível. Houve essa impossibilidade", completou.

Por fim, a cantora desabafou sobre a morte de Gal, em novembro de 2022. "Sinto muito, porque nós éramos muito amigas, e distanciar duas pessoas que tinham uma relação tão bonita. E foi difícil. Até hoje eu não encaro a morte de Gal como uma coisa fácil", concluiu.

