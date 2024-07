Viih Tube se preocupa após filha lamber xixi da cachorra: 'Perigoso'

Filha dos ex-BBBs ganhou uma série de festas criativas e elaboradas até completar 1 ano, nesta terça-feira (9) Reprodução/Instagram - 09.04.2024

1º mês - A primeira celebração com a bebê recém-nascida foi temática do filme ‘Monstros S.A.’. O casal usou macacões para a caracterização como Mike Wazowski e James P. Sullivan, enquanto Lua usou um body e um chapéu para incorporar a personagem Boo. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

2º mês - O Xou da Xuxa foi inspiração para o segundo mesversário da bebê. Os pais e a filha se vestiram como paquitas e celebraram mais um mês da vida de Lua com uma decoração elaborada, que contou até com uma nave espacial da apresentadora. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

3º mês - Com o sucesso do filme ‘Barbie’ em julho de 2023, os ex-BBBs aproveitaram a temática para o mesversário de Lua. Além do visual e decoração rosa, a bebê e os pais posaram em decorações que simulavam as caixas da boneca. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

4º mês - Cada integrante da família se caracterizou como um personagem do programa ‘Teletubbies’ para a comemoração dos quatro meses. Enquanto Viih se vestiu como Po e Eliezer escolheu Tinky-Winky, Lua estava como o bebê Sol. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

5º mês - As ‘Meninas Superpoderosas’ inspiraram as fantasias do quinto mesversário. Além dos pais e filha como Florzinha, Lindinha e Docinho, outros familiares também entraram na brincadeira e se caracterizam como outros personagens do desenho animado. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

6º mês - Outro programa de TV foi tema da celebração dos seis meses de Lua. O trio se fantasiou como os personagens de ‘Família Dinossauro’ e recriou o cenário da série com a decoração. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

7º mês - Viih Tube e Eliezer se caracterizaram como Bob Esponja e Lula Molusco para a celebração dos sete meses da filha. Lua foi vestida como Sandy Bochechas, enquanto outros personagens da animação também foram representados em fantasias dos familiares e até dos cachorros. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

8º mês - Em dezembro, os ex-BBBs entraram no clima de Natal para o oitavo mesversário de Lua. A família se inspirou no filme ‘Esqueceram de Mim’ para as fantasias e decorações da festa. O evento contou até com a simulação de neve caindo no local. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

9º mês - O nono mês de vida de Lua rendeu uma festa temática de outra animação, ‘Lilo & Stitch’. O casal se fantasiou como os protagonistas e depois copiou o visual havaiano da bebê para as fotos. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

10º mês - O grupo britânico Spice Girls inspirou a décima festa dos meses de vida de Lua. A bebê usou uma peruca na caracterização como Emma, enquanto Viih estava como Geri e Eliezer se vestiu como Mel B. Reprodução/Instagram - 09.04.2024

11º mês - O último mesversário de Lua foi temático do filme ‘Shrek’. Viih e a filha se fantasiaram de Fiona e Eliezer estava como o ogro protagonista. Além de usarem tinta para as fantasias, a festa também simulou o pântano da animação e a família posou na lama. Reprodução/Instagram - 09.04.2024