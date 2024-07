Reprodução Instagram - 4.7.2024 Cintia Grillo, ex-atriz global e esposa de Flávio Venturini

A atriz Cintia Grillo faleceu aos 69 anos na última quarta-feira (3). A morte da artista foi divulgada pelo o cantor Flávio Venturini, com quem ela era casada. Até o momento, a causa da morte de Grillo não foi revelada.



Quem é Cintia Grillo?

Cintia Grillo se destacou ao participar do grupo Dzi Croquettas, versão feminina do fenômeno Dzi Croquettes. A época de maior sucesso da artista foi nas novelas da Globo dos anos 1990, quando participou das obras Quarto por Quatro (1994) e Salsa e Merengue (1996).

No entanto, nos anos 2000, a atriz se afastou dos holofotes após a morte de seu filho. Rodrigo Hammen, morreu aos 26 anos, em um acidente de carro. O cineasta sofreu um acidente de trânsito em 31 de agosto de 2001, dia em que Cintia Grillo completou 47 anos.

Após o trauma, a artista se dedicou no desenvolvimento de produtos e vendas, se encontrando no mercado de luxo ao começar seu próprio negócio, que era focado na venda de itens de decoração de alto valor.

O marido de Grillo, Flávio Venturini, se declarou para a amada após revelar a morte da atriz. "Hoje perdi minha princesa. Cintia Grillo foi a inspiração para compor a música 'Princesa'. Descanse em paz minha querida e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo a minha princesa", revelou o cantor que a tinha como musa inspiradora de suas canções.

Em entrevista à revista Veja, em 2019, a atriz contou que não conseguiu voltar ao mundo da atuação após a perda do filho. "Minha vida paralisou e não consegui mais atuar", desabafou a artista.



