Reprodução Nova estátua de cera de Beyoncé gera revolta nos fãs: 'Por que ela está branca?'

O Museu Grévin, localizado em Paris, França, inaugurou nesta quinta-feira (4) a nova estátua de cera que representa a cantora norte-americana Beyoncé. A peça chamou atenção nas redes sociais por um detalhe polêmico, a cor de pele da artista foi representada em tons mais claros. Nas redes sociais, internautas ficaram incrédulos com a falta de compromisso do artista com a realidade.

O anúncio da inauguração foi feito através das redes sociais do Museu Grévin, se destacando com diversas críticas à estátua. Nos comentários do Instagram, usuários listaram diversos problemas com a representação e deixaram claro a insatisfação com o produto final.

"Como eu digo 'trabalho horrível' e 'refaça' em francês?", provou um usuário da rede social. "Isso não é a Beyoncé", alertou outro.

O foco das críticas está principalmente na cor de pele da estátua, que, segundo os internautas, está muito mais clara que a da cantora estadunidense. "Hmmm quem é essa mulher branca?", questionou um usuário. "Um aviso: Beyoncé é negra. Por nada!", apontou outro.

"NOTA DE REPÚDIO!!! NADA A VER! Tudo bem que a Bey é uma preta light skin, mas essa daí é 100% branca! E não tem nem os traços dela!!!", criticou uma terceira. "Por que ela está branca?? Embranqueceram a Beyoncé", disse outro.

Essa não é a primeira vez que o Museu Grévin se envolve em uma polêmica referente ao tom de pele do artista homenageado. No final de 2023, a estátua do ator Dwayne Johnson, o The Rock, precisou passar por uma revisão.

Na época, o próprio artista sinalizou que o trabalho carecia de alterações importantes. A estátua dele também foi alvo de críticas referentes ao embranquecimento da pele. O Museu respondeu que estavam "trabalhando na melhoria".

Estátua de cera de Beyoncé no Museu Grévin, na França Reprodução Estátua de cera de Beyoncé no Museu Grévin, na França Reprodução Estátua de cera de The Rock no Museu Grévin, na França Reprodução