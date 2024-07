Reprodução/Instagram/Paulo Eduardo Pietro Antonelli mostra ensaio de fotos e arranca suspiros dos seguidores

Filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro Antonelli arrancou elogios dos internautas nas redes sociais.

Aos 19 anos, o jovem compartilhou cliques de um ensaio em que aparece sem camisa.

“Murilo e Giovanna capricharam”, “Obrigada, Gio Antonelli”, “Tenho interesse”, “Lindão demais” foram alguns dos comentários que Pietro recebeu dos seguidores.

Quem é Pietro Antonelli

O rapaz quis seguir os passos dos pais e investir na carreira de artista. Mas, em vez de atuar, Pietro Antonelli está apostando na música. Além de modelo, ele é trapper. No ramo, o jovem prefere assinar apenas com parte do sobrenome: Nelli.

Em entrevista ao Extra no ano passado, ele disse que o pai não ficou enciumado. “Se ficou, ele não me contou (risos). Tentei várias combinações com o nome até achar um que me agradasse”.

Nelli admitiu que demorou para contar a Giovanna e Murilo o sonho de apostar na carreira musical, mas destacou que recebeu apoio quando o fez.

“Fiz vestibular para Arquitetura, pensando que fosse algo que me demandaria pouco. Mas estava louco (risos). A minha rotina é acordar e ficar o dia inteiro em estúdio. Tive certeza que era isso. Meus pais me apoiam muito”, afirmou.

“Sei que por ser filho de quem sou tenho mais visibilidade e as pessoas podem me julgar mais. Mas não estou ligando para o que vão achar. Tem quem vai gostar e quem não. Eu só espero que todo mundo tenha a oportunidade de fazer o que gosta”, acrescentou ele, que garantiu que o dinheiro para fazer seus clipes sai do próprio bolso.



Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício subiu a temperatura na web Reprodução/Instagram/Paulo Eduardo Pietro Antonelli recebeu elogios dos internautas: 'Murilo e Giovanna capricharam' Reprodução/Instagram/Paulo Eduardo Pietro Antonelli tem 19 anos, é modelo e trapper Reprodução/Instagram/Paulo Eduardo Na carreira musical, o jovem prefere assinar apenas com parte do sobrenome: Nelli Reprodução/Instagram Ele garante que o dinheiro para os cliques sai do próprio bolso, em partes, do dinheiro que recebe com o trabalho como modelo Reprodução/Instagram/Vinícius Mochizuki Veja mais uma foto de Pietro Reprodução/Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp