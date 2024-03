Reprodução Instagram - 5.3.2024 Sorocaba e Biah Rodrigues revelam sexo de gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a influenciadora Biah Rodrigues usaram as redes sociais na última segunda-feira (4) para contar aos fãs o sexo dos bebês gêmeos que eles esperam. O casal terá um menino e uma menina.







Para a exposição, eles fizeram um tradicional chá-revelação junto com amigos próximos e familiares. O método escolhido foi drones agrícolas, que sobrevoaram o espaço e soltaram fumaças nas cores azul e rosa. O evento aconteceu no haras da família, situado no interior de São Paulo.





Sorocaba e Biah anunciaram a terceira gravidez através de uma postagem feita no Instagram em janeiro deste ano. À época, eles já haviam entregado aos seguidores que esperavam não apenas um, mas, sim, dois bebês: "Agora somos seis. Obrigada Jesus".





Além dos gêmeos, o casal já tem outros herdeiros. Eles são pais de Théo, de 3 anos, e de Fernanda, de 2. O cantor e a influenciadora se casaram em dezembro de 2019, porém já tinham um relacionamento amoroso desde 2017.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: