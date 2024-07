Reprodução/Instagram/Lions Dive Beach Resort Ana Hickmann e Edu Guedes ficam em hotel luxuoso com os filhos

Ana Hickmann e Edu Guedes estão de férias e resolveram embarcar na primeira viagem internacional com os filhos. Alezinho, 10 anos, filho da apresentadora, e Maria, de 15, filha do apresentador, estão com os pais em Curaçao, ilha do Caribe.

A família escolheu um resort na beira da praia, que possui diferentes opções de acomodação. A diária dos apartamentos de cobertura, a opção mais luxuosa, estão avaliadas em cerca de US$ 920, pouco mais de R$ 5 mil, na cotação atual.

Os famosos também podem se hospedar nos apartamentos com dois quartos, que conta com dois banheiros, varanda e cozinha completa. Neste estilo, a diária custa US$ 548 a noite, cerca de R$ 2 mil.

Nas redes sociais, Ana Hickmann não mostrou qual quarto escolheu, mas celebrou a chegada no local. "A gente chegou aqui em um lugar tão incrível e maravilhoso. Quero compartilhar tudo com vocês. Está sendo muito especial, não só para mim, mas para o Edu, para o Alezinho, para a Maria. A gente vai ficar em dois lugares diferentes aqui em Curaçao", disse.

"É um lugar incrível, extremamente calmo, tranquilo, solar, muito colorido, muito seguro, tem muita família e criança", explicou ela.

A família escolheu um resort na beira da praia, que possui diferentes opções de acomodação Lions Dive Beach Resort s famosos também podem se hospedar nos apartamentos com dois quartos, que conta com dois banheiros, varanda e cozinha completa Lions Dive Beach Resort A diária dos apartamentos de cobertura, a opção mais luxuosa, estão avaliadas em cerca de US$ 920, pouco mais de R$ 5 mil, na cotação atual Lions Dive Beach Resort Neste estilo, a diária custa US$ 548 a noite, cerca de R$ 2 mil Lions Dive Beach Resort Ana Hickmann com o filho, Alezinho Reprodução/Instagram Edu Guedes com a filha, Maria Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp