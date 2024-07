Reprodução Musa da Pornochanchada e mais: quem é Matilde Mastrangi?

Matilde Mastrangi surpreendeu ao fazer uma aparição rara ao lado do marido, Oscar Magrini, durante a comemoração do aniversário de 71 anos. Conhecida como musa da Pornochanchada, a atriz fez sucesso nas telonas. Relembre a carreira.

Em 1971, ela começou a vida artística como telemoça (dançarina e assistente de palco) do programa do Silvio Santos. Foi em 1974 que passou a atuar em pornochanchadas.

No mesmo ano estreou no cinema com 'As Cangaceiras Eróticas'. Após isso, esteve em mais de 30 filmes e fez novelas 'Vereda Tropical' (TV Globo) e 'Cortina de Vidro' (SBT).

Em 1984, Matilde foi assunto na mídia ao participar de uma festa da alta sociedade e tirar a roupa de improviso ao 'leiloar' cada peça. Ainda em 1984, foi capa da revista adulta, Playboy.

Matilde e o ator Oscar Magrini se conheceram nas filmagens de 'Perfume de Gardênia' e se casaram em 1990. Eles são pais de Isabela, que mora nos Estados Unidos.

