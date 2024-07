Reprodução: Instagram Giovanna Antonelli

A atriz Giovanna Antonelli refez um meme caindo da escada nesta terça-feira (12) com um vídeo engraçado para os seguidores. No momento publicado pela artista, ela imita a queda e depois posa com carão ao final do registro.



"Perder a pose jamais!", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários da publicação, os seguidores da musa se divertiram com o momento. "A pessoa bonita quando cai e vc vai tentar tirar uma foto zoada dela", brincou um usuário.

"Alguém coloca essa mulher em um novela das 9, por favor, tem criança chorando", pediu o segundo. "Até caindo é perfeita!", aclamou um terceiro. "Como pode a mulher ficar bonita até caindo??? Poderosa demais", elogiou um quarto.

"Eu quanto tropeço na rua, mais estou com amigos!! Jamais perder a pose na frente deles", ironizou um quinto. "Caindo sim, perder a pose jamais", afirmou um sexto. "Mulher do céu vc é um arraso. Adoro", enalteceu um sétimo.



