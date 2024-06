Reprodução/Instagram Mari Gonzalez ostenta corpo sarado em vídeo de biquíni: 'Dia de sol'

Neste domingo (30), Mari Gonzalez publicou um vídeo nas redes sociais e chamou a atenção dos seguidores pelo corpo sarado.

De biquíni, a influenciadora mostrou o look do dia para renovar o bronzeado e os internautas não pouparam elogios.

"Para curtir um dia de sol", escreveu ela na legenda da publicação.

"Mona do céu, o seu acessório é ser perfeita", disparou uma seguidora; "Roupa branca é fácil de comprar, agora o corpo vou deixar pra próxima encarnação", brincou outra; "Procure um defeito nesta mulher e falhe miseravelmente", disse uma terceira.

Vale lembrar que Mari Gonzalez está vivendo um affair com Pipo Marques , filho do cantor Bell Marques. O romance surgiu em 2023, crescendo em abril deste ano, quando os dois surgiram no mesmo resort em Alagoas.

Desde o fim do relacionamento com o também ex-BBB Jonas Sulzbach, Mari não assumiu nenhum novo relacionamento. Eles mantiveram uma relação desde 2015, chegando a noivar. Entretanto, em outubro do ano passado, o ex-casal anunciou o final na relação.





