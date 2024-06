Reprodução Rita Cadillac relembra estupro no 1º casamento: 'Disse que me mataria'

Aos 70 anos, a atriz e produtora de conteúdo adulto Rita Cadillac revelou ter sido estuprada no primeiro casamento. Em entrevista publicada neste sábado (29), ela relembrou a primeira relação sexual e como saiu do relacionamento abusivo com o pai do primeiro filho.

Após perder o pai ainda bebê e a mãe entregá-la para a avó, Rita Cadillac foi criada em um ambiente progressista, influenciado pela matriarca militante de esquerda, porém conservador no costume. Foi seguindo essa ideia que a avó fez ela prometer casar-se virgem.

"Isso bateu na minha cabeça. Eu me casei virgem, aos 16 anos, e só consegui transar uma semana depois", relembra em entrevista ao O Globo.

Acontece que, antes de sentir-se confortável para ter relações, o então marido resolveu embebedá-la e forçar a prática. "Como não queria, meu ex-marido me deu vinho, devo ter ficado bem louca. Na manhã seguinte, minha avó, com quem morávamos, veio me falar que gritei por socorro. Dei-me conta de que fui estuprada."

Com 18 anos, Rita já era mãe de Carlos César, seu primogênito e único filho. Foi nessa época que decidiu deixar o casamento problemático. "Quando falei que ia embora, ele disse que me mataria. Falei para ele me matar naquele momento porque não teria uma segunda chance".

Somente após lutar para se livrar do matrimônio que ela ingressou na carreira artística, virando símbolo nacional ao lado de Abelardo Barbosa. Rita Cadillac trabalhou por oito anos como chacrete. Atualmente, a atriz se dedica às plataformas de conteúdo adulto, onde aponta estar feliz: "É muito divertido, faço a minha própria revista".