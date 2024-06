Reprodução Quem é Nino Abravanel, influenciador acusado de vingar morte do avô?

O influenciador Nino Abravanel está sendo acusado de participar do assassinato de Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos. Segundo as autoridades, a motivação do crime seria uma vingança contra o servente de pedreiro, que teria agredido o avô da dupla. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu após internação. O caso aconteceu em maio, e os irmãos são considerados foragidos.

Irmão de Nino, Derik teria disparado 11 tiros contra Tarcísio Gomes da Silva, sendo um na cabeça, enquanto o influenciador foi o responsável pela direção do veículo no momento da fuga. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As informações são do g1.

Com 4,5 milhões de seguidores no Instagram, Nino Abravanel ostenta uma vida de luxo e compartilha com os internautas o apreço por automóveis esportivos. O nome do rapaz foi idealizado em referência à família de Silvio Santos, porém, no registro, o influenciador se chama Deivis Elizeu Costa Silva.

Além dos carros e motos de luxo, Nino também ostenta conexões com famosos. Ele é amigo de MC Ryan e do rapper Oruam. Esse último publicou uma mensagem de apoio ao influenciador após a repercussão do caso, pedindo liberdade ao jovem.

Apesar de estar foragido, a rede social de Nino Abravanel segue ativa, inclusive, as publicações mais recentes são propagantes do "jogo do tigrinho", o cassino online Fortune Tiger, alvo de diversas polêmicas e investigações.

Nino Abravanel com Neymar, no Instagram Reprodução Nino Abravanel no Instagram Reprodução Nino Abravanel com MC Ryan, no Instagram Reprodução Nino Abravanel no Instagram Reprodução Nino Abravanel com Mano Brown, no Instagram Reprodução Nino Abravanel no Instagram Reprodução Nino Abravanel no Instagram Reprodução Nino Abravanel no Instagram Reprodução Nino Abravanel no Instagram Reprodução Nino Abravanel no Instagram Reprodução Nino Abravanel no Instagram Reprodução