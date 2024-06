Reprodução/Instagram Lívia Andrade se revolta com SBT por notícia de cirurgia íntima

Lívia Andrade se revoltou com o SBT após ele noticiarem que ela teria feito uma cirurgia íntima . A apresentadora negou a pauta e esclareceu o caso.

No Fofocalizando, os apresentadores afirmaram que ela teria feito uma harmonização vaginal, quando você preenche a região íntima.

"Que absurdo!!! Se achei a chamada um absurdo, agora que vi o conteúdo piorou muito! QUE VERGONHA!", disparou ela no perfil do X, antigo Twitter.

Na sequência, a contratada da Globo explicou o procedimento que fez. "Ô Cabrini harmonização é o que você fez na sua cara! O que eu fiz foi uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma e pólipos. Vocês como jornalistas deveriam saber disso. Muitas mulheres sofrem com isso. Isso é um problema de saúde e não um procedimento estético".

Lívia seguiu criticando a antiga emissora e lamentou situação. "Tô com tempo hoje viu... Nós sempre interagimos muito por aqui, eu fazia o programa com vocês! E é justamente por isso que não vou permitir que sejam enganados com minha imagem num lugar onde fomos, passamos tanto tempo juntos numa relação de respeito!", completou.

Que absurdo!!! Se achei a chamada um absurdo , agora que vi o conteúdo piorou muito!!!! QUE VERGONHA!!!!! https://t.co/G04pKfB3oH — Lívia Andrade 🦉 (@liviaandradezn) June 29, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp