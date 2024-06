REPRODUÇÃO/ SBT Celso Portiolli agradece homenagem do 'Domingão' ao Gugu:' Adoramos'

Parece que os ânimos esquentaram nesta sexta-feira (28). O apresentador do "Domingo Legal", Celso Portiolli, foi o convidado de hoje do programa matinal do SBT "Chega Mais", mas acabou gerando um climão ao reclamar de um VT que foi passado ao vivo.



Celso, que assume uma carga horária de sete horas nos domingos da emissora após a saída de Eliana, reclamou do vídeo que entregava alguns spoilers das mudanças feitas em seu programa. Após anunciar que o dominical terá um novo gama show, Celso não conseguiu conter o descontentamento e exclamou: "Aí não é legal, não".

O game show chama-se "Até Onde Você Chega?", que promete dar prêmios até R$ 1 milhão. A escolha foi uma estratégia para conseguir preencher a grade de sete horas consecutivas.

O programa "Chega Mais", apresentado por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias, decidiu exibir um vídeo em que a participante Maria, uma das pessoas que aparecerá no quadro de Celso, escolhe números em um telão gigante. Atrás das dezenas, há um valor em dinheiro, uma penalidade ou um desafio.

Entretanto, para Portiolli, o problema é que o VT apresentado no matinal entregou muito sobre a dinâmica. Enquanto a equipe assistia ao vídeo, o apresentador começou a reclamar: "Vão entregar o programa inteiro?", em tom de brincadeira.

Regina Volpato, no entanto, respondeu: "Nossa, tá bonito, né? Como tá lindo [o cenário]", com um sorriso no rosto.

Entretanto, a intervenção de Regina não foi o suficiente para acalmar Celso, que cruzou os braços e repetiu: "Ô, Gargalaga [diretor do Domingo Legal], você tá entregando o programa inteiro?"

Michelle, por sua vez, tento jogar a culpa do tamanho do vídeo na equipe de Portiolli: "Foi ele que mandou!". O apresentado insistiu: "Não, mas não pode, tá entregando o programa inteiro", sendo retrucado por Michelle reafirmando que a equipe do "Domingo Legal" que teria enviado o vídeo.

Com o climão instaurado, Regina tenta apaziguar: "Mas deu vontade de assistir". Entretanto, Celso volta ao assunto, e repete demostrando certa irritação com a situação: "Não pode entregar o programa inteiro assim, ué. Aí não é bom, não, hein?"

Michelle brinca: "Ele [Gargalaga] não tá nem te olhando mais. Virou de costas". Celso, irredutível, reafirma: "Aí não é legal, não. Acaba com a minha surpresa de domingo".

Celso Portiolli fica bravo com diretor do Domingo Legal após divulgar quadro de seu programa no Chega Mais. pic.twitter.com/i7U7ugbQKD — DiversosTube (@tube_diversos) June 28, 2024





