Reprodução: Instagram Virginia e Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca comemorou, nesta quinta (27), 4 anos de namoro ao lado do cantor Zé Felipe. A loira acordou o artista a fim de parabenizá-lo pela data e os dois se beijaram enquanto estavam deitados.



"Amor, hoje não é um dia especial para você, não?", questionou Virginia. "Como assim? Que dia que é hoje", perguntou Zé Felipe, que havia acabado de acordar. Então, a influeciadora respondeu falando que é dia 27 de junho.

"O dia que a gente começou a namorar, não foi", relembrou ele ao abraçar a loira. Após o momento, a empresária postou alguns momentos que marcam o início do seu relacionamento com Zé Felipe.



"Primeiro buquê que o gato me deu. Nos vimos sexta, sábado e domingo por poucas horas cada dia... Ele foi embora 5 da manhã numa segunda para ninguém descobrir que ele tinha ido para Londrina", revelou ela. "E na segunda cedo [29/06/2020], eu acordei assim", disse.

"[Ele] também mandou um vinho do mesmo sabor que nós tomamos juntos no dia que nos conhecemos pessoalmente [26/07/2020]. Mas, na época, eu não postei esse. Só as rosas e o café da manhã", explicou Fonseca.

Ela ainda mostrou o moletom que usava no início do relacionamento. A roupa foi um presente do cantor. "E é claro que eu já dava close com o moletom que ele deixou comigo no dia em que me pediu em namoro. 27/06/2020. Emocionada? Não, além!", finalizou ela.

