Reprodução Reynaldo Gianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini surpreendeu nesta quinta-feira (27) ao revelar fotos ousadas do ensaio inspirado na peça teatral 'Priscilla', em que integra o elenco protagonista. Em um dos registros, o galã surge completamente nu, chamando atenção para a região íntima escondida por método famoso entre drag queens.

As imagens foram realizadas para estampar a capa da revista WOW. O ensaio apresenta estilos clássicos que representam a comunidade queer, como perucas, elementos chamativos e a maquiagem estilo drag queen.

No Instagram, Gianecchini compartilhou os registros ousados. "Minha homenagem a todas artistas drag queens desse país!", dedicou.

A proposta do ensaio faz referência à personagem que o ator interpreta no musical "Priscilla", Mitzi/Tick.

Nos comentários, internautas reagiram à imagem ousada do ator nu, com o membro escondido. "Necessário!!!!!! Orgulhosos de você amigo", comentou um seguidor. "Que espetáculo!!! Arte pura!", destacou outro. "É para chocar e provocar debates. Como Madonna o fez. Objetivos atingidos com sucesso. São artistas", enfatizou uma terceira.

Reynaldo Gianecchini para a Revista WOW Reprodução/Revista WOW Reynaldo Gianecchini para a Revista WOW Reprodução/Revista WOW Reynaldo Gianecchini para a Revista WOW Reprodução/Revista WOW Reynaldo Gianecchini para a Revista WOW Reprodução/Revista WOW Reynaldo Gianecchini para a Revista WOW Reprodução/Revista WOW Reynaldo Gianecchini para a Revista WOW Reprodução/Revista WOW