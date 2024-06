Reprodução: Instagram Lúcia Veríssimo

A atriz Lúcia Veríssimo falou sobre seu estado de saúde, nesta quinta (27), após o incêndio que ocorreu em sua fazenda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista revelou atualizou os fãs de como ela está depois do que aconteceu.



"Agora, estou respirando melhor, tossindo bem menos e já estou conseguindo dormir deitada. Então, tá tudo certo. Sigamos! A melhor coisa que a gente tem a fazer aqui e agora é seguir com fé", afirmou ela.

"Quero agradecer muitíssimo por todas as manifestações de carinho e apoio que recebi de todos os amigos que me mandaram mensagens e foram incansáveis ligando sempre, diariamente, para saber sobre a queda da mamãe, o incêndio e minha saúde", agradeceu Veríssimo.

Nos comentários da publicação, os seguidores da atriz a confortaram. "Melhoras para você e sua mãe, Yvonne Veríssimo. Muita saúde, força e fé. Sigamos em frente. Inclusive, já sou inscrito no canal. Um beijo carinhoso, com afeto!", comentou uma usuária. "Que Deus ilumine e proteja você e sua mãezinha", desejou uma segunda.

"Lindeusa, fico feliz que vc tenha aparecido por aqui. Muita paz e saúde para vocês. Daqui tenha certeza que estarei emanando vibrações positivas", expressou um terceiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.