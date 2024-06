Reprodução Ex de apresentador famoso recebe cantada de Gabigol: 'Não era amigo?'

A influenciadora Duda Kropf, ex-affair do apresentador Mitico, do Podpah, foi surpreendida durante uma live feita através do Instagram. Vestida com a camisa do Flamengo, a jovem recebeu uma cantada do jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol. Nas redes sociais, internautas colocaram em dúvida a amizade do jogador com o apresentador.

Através da rede social de Zuckerberg, Duda Kropf dedicou um tempo para interagir com os milhares de seguidores. Entre os comentários dos fãs, Gabigol surgiu elogiando a vestimenta da influenciadora.

"Bela camisa", escreveu, adicionando um emoji de rostinho sorridente com óculos escuro. Na ocasião, Duda estava vestindo uma camiseta do Flamengo, atual time do jogador.

Nas redes sociais, a aproximação pública de Gabigol foi interpretada de forma suspeita. "Cansou do banco, atacante!", comentou um usuário. "Não só a camisa, né", adicionou outra. "Gabigol tá pedindo...", brincou uma terceira.

Alguns internautas também colocaram em pauta a amizade do jogador com o apresentador do podcast. "Achava que ele era amigo do Mítico", avaliou uma usuária. "Já não vai mais no Podpah", debochou outro. "O Mítico agora, 'pô, nós não eramos amigos?'", comentou uma terceira.

Duda Kropf e Mítico se aproximaram no final de 2023, quando fizeram diversas aparições públicas juntos. Nas redes sociais, a dupla compartilhou momentos do romance, mas nunca chegou a oficializar o relacionamento.

