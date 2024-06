Reprodução/Instagram Bruna Marquezine reage a piada sobre flertar com novinhos e causa na web

O suposto romance de Bruna Marquezine , de 28 anos, e João Guilherme, de 22, ganhou um novo capítulo após a atriz curtir uma publicação de humor sobre flertar com 'novinhos'.

A artista deixou um like um vídeo da criadora de conteúdo Ana Schereder. "Fui inventar de flertar com um novinho de 22 anos (vou fazer 30)", brincou ela no meme.

No post, Ana mostra o print de uma conversa com um jovem. "Sempre quis ter uma coroa pra chamar de minha. Mas tu é coroa fake, parece ter a minha idade".

Recentemente, Leonardo rompeu o silêncio sobre os rumores do namoro do filho com Bruna Marquezine. "Estou achando ótimo, nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine, agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus. Está aprovadíssima", disse ele ao Balanço Geral.

