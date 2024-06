Reprodução: Instagram Valentina Francavilla

Valentina Francavilla, ex participante de A Fazenda, comemorou nesta quarta (26) a perda de 25 kg após iniciar um processo de emagrecimento em dezembro de 2023. "Quero mostrar minha evolução desde que assumi meus 105 quilos em dezembro", inciou ela na legenda da postagem.

"Com muito esforço e dedicação, muita, porque é muito difícil, aqui está! Essa sou eu com 80 quilos e devo tudo isso a vocês que sempre me incentivaram e me encheram de carinho, vem nessa jornada junto comigo. Amo vocês", finalizou a ex reality.



No vídeo publicado, a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho celebrou o fato provando roupas que ganhou antes de ter emagrecido. Francavilla, então, colocou um shorts tamanho 52 e falou um pouco sobre a sua evolução.

"Ele estava apertado, não conseguia nem usar, vou mostrar hoje como está. Olha a alegria, cabe uma pessoa dentro", disse ela emocionada. Nos comentários da publicação, os seguidores de Valentina Francavilla a enalteceram.

"Arrasou, querida! Só vai", aclamou um usuário. "Parabéns, lindeza! Acompanho toda a sua trajetória e você sempre será maravilhosa", acrescentou um segundo. "Não é fácil, mas a luta é grande", avaliou um terceiro.

