Reprodução: Instagram Pabllo Vittar e Marina Sena

A cantora Pabllo Vittar abriu o álbum de fotos nesta terça (26) e chamou a atenção pelos momentos compartilhados. Em um dos registros, a drag queen aparece ao lado da artista Marina Sena. "Ela vive demais", escreveu ela na legenda da publicação.

Além disso, a artista também postou um momento curioso no avião. Vittar, Sena, Priscila e Tiago Iorc embarcaram no mesmo voo. Amante de uma rotina de exercícios, a drag queen publicou fotos malhando.

Nos comentários da publicação, os famosos e os seguidores da cantora a enalteceram pelo ábum de fotos. "A gente sabe viver", disse Marina Sena. "Que linduca", aclamou o cantor Chameleo. "Viciada em viver. Te amo, mãezinha", o artista Johnny Hooker.

Pabllo Vittar e Marina Sena Reprodução: Instagram Pabllo Vittar malhando Reprodução: Instagram Pabllo Vittar com Marina Sena, Priscilla e Tiago Iorc Reprodução: Instagram Pabllo Vittar Reprodução: Instagram

"Música com a Marina?", teorizou um seguidor da drag queen. "Vive muito e ainda é pouco", avaliou um segundo. "Poderosíssima como a espada de um samurai", aclamou um terceiro. "Queremos o feat com a Marina, mãe. Te amo", pediu um quarto.

