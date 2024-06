Reprodução: Instagram Jojo Todynho em Paris

Jojo Todynho contou nesta quarta (26) sobre o embate que a cantora teve com um grupo de pickpockets durante a sua viagem para Paris, na França. O termo pickpocket se refere a jovens que tentam roubar os pertencentes de pessoas em lugares cheios, como metrôs. Segundo a artista, a gangue tentou furtar a funkeira e a amiga Renata Branco.

"Renata segurou a bolsa e eu quase peguei os pickpocket. Eu ia dar um (gesto de soco)... Dei uma olhada Brasil, Renata segurou a bolsa e eu já estava pronta. Que aventura. São cara de pau", relatou.



A cantora também comentou acerca de sua mobilidade para correr atrás dos pickpockets. Desde perdeu 50 kg após a cirurgia bariátrica e a rotina intensa de exercícios, Jojo Todynho considerou que, se fosse necessário, correria atrás do grupo.

"Agora que eu estou com mobilidade, estou correndo legal. Eu não estou fazendo esteira à toa. Eu ia correr, gritando, 'Pickpocket. Pega ladrão! Polícia'. Ia ser uma loucura", explicou a musicista.

