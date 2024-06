Reprodução: Instagram Joaquim Lopes

O ator Joaquim Lopes se emocionou nesta quarta-feira (26) ao desabafar sobre a venda da casa que a sua mãe morou por 50 anos. "Vendemos a casa. 50 anos de história nela… Hoje almocei pela última vez o cozido que minha mãe sempre faz quando venho. Meu preferido", iniciou o artista.

"E provavelmente a última vez que entro nessa casa, onde eu consigo ver múltiplas cenas em cada canto dela. Quando quebrei um prato imenso que ficava pendurado na parede. Quando mergulhava na piscina a noite. Quando trazia amigos e namoradas pra cá. Os natais TODO ano. A tv preto e branco da minha avó no quarto que era dela e depois virou o meu. Os churrascos", detalhou.

"Meu pai preparando um winky com água de coco. Os carnavais. Minha tia me acordando de madrugada pra fazer pizza de paio. Minhas filhas correndo pela sala enorme. Os jogos de tranca com minha mãe, intermináveis. Meu pai dormindo vendo o jogo. Meu pai acordando mais cedo que eu pra não deixar eu pegar estrada sem tomar café. O cheiro dele no escritório…", relembrou o ator, que perdeu o pai em 2021.

"Fiquei pensando nessa coisa de última vez. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que fazemos algo. Na próxima esquina a vida pode mudar num piscar de olhos e tudo aquilo que era comum, ordinário, de repente… acaba. Se transforma em outra coisa", considerou ele.



"Quando vai ser a última vez que vou pegar na mão da minha mãe? Quando vai ser a última vez que minha filha vai pedir pra dormir comigo? Quando vai ser a última vez que eu vou comer um cozido? Quando vai ser o meu último abraço? Meu último beijo? Meu último por do sol? Minha última ida ao cinema? Andar de bicicleta, mergulhar no mar, viajar", disse o artista.

"Quando vai ser a última vez que alguma coisa vai me arrebatar? Quando vai ser a última vez que vou dizer 'eu te amo'? Já estamos em julho! Gente, julho… Passa rápido demais o tempo. E a verdade é que todo dia pode ser o último. Quando foi a última vez que você fez algo que você vai sentir muita falta quando de fato for a última vez?", perguntou ele.

"A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas! Quando se vê, já é sexta-feira! Quando se vê, já é Natal… Quando se vê, já terminou o ano", concluiu Joaquim Lopes ao referenciar o autor Mario Quintana.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.