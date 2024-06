Reprodução/Instagram Ex-BBB que teve affair com Bial faz topless e recorda apelido carinhoso

A ex-BBB Gyselle Soares fez um ensaio sensual e compartilhou o resultado nas redes sociais nesta terça-feira (25). Ao som de "Morena Tropicana", de Alceu Valença, a morena de 40 anos apareceu de topless e escreveu: "Gy Cajuína, apelido carinhoso que Pedro Bial me deu! Gostaram desse ensaio? Viva o Nordeste!".

Cajuína é uma bebida derivada de caju típica do estado do Piauí, onde a ex-BBB nasceu. A publicação arrancou suspiros dos internautas. "Beleza inigualável e totalmente natural! Parabéns", escreveu um seguidor nos comentários. "Linda demais", pontuou outro. "Muita perfeição", opinou mais um.

Gyselle, que foi vice-campeã do BBB 8, relembrou, em março deste ano, o affair que viveu com o ex-apresentador do reality. Segundo ela, o envolvimento entre os dois aconteceu após se encontrarem em uma churrascaria, em 2008.

"Pedro Bial me deu o apelido de Cajuína. Ele era fascinado por mim, ele gostava muito de mim", declarou a morena no "Vibes e Tal", da Boa FM. Em entrevistas anteriores, Gyselle disse que deu um beijo no jornalista, mas dessa vez, ela afirmou que o romance foi além disso.

Questionada se "rolou" algo a mais entre eles, a ex-BBB respondeu: "É claro". Em seguida, ela foi perguntada se "foi bom" e, sem titubear, declarou: "Claro. Sexo é bom de qualquer jeito. Pode ser até com uma pessoa que não sabe fazer. É gostoso".

Anteriomente, ao comentar o affair com Bial no canal do YouTube de Lisa Gomes, Gyselle admitiu que ficaria novamente com o apresentador. "Acho ele um gato. Adoro um coroa. Foi só um beijinho, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é muito inteligente, gosto de homens assim, que tem cultura. Assisto tudo o que ele faz".

