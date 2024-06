Reprodução: Instagram Antonio Banderas

O ator Antonio Banderas estará no “Domingão com Huck” como jurado para a final do “Dança dos Famosos”, que irá ao ar no dia 7 de julho. Além do artista, a apresentadora Fátima Bernardes também participará da bancada.

A presença especial de Bandeiras foi confirmada pelo jornal O Globo. O apresentador Luciano Huck havia comentado há algumas semanas que tinha o desejo de trazer o veterano para participar do quadro dominical.

No entanto, a participação do ator faz parte de uma ação publicitária. O artista irá divulgar o seu perfume em parceria com a Magazine Luiza, patrocinadora do quadro apresentado por Luciano Huck.

No dia 19 de maio, Fátima Bernardes era uma das juradas da competição de dança e interagiu com Luciano Huck, que desejou ver a jornalista dançando tango com o ator espanhol. A comunicadora, então, aceitou prontamente, mas pediu que o ritmo dançado fosse o bolero.

"Eu que me vire agora para conseguir o Antonio Banderas", avaliou o apresentador. Agora, Antonio Bandeiras realmente participará da final do "Dança dos Famosos".

