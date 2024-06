Reprodução/Instagram Bárbara Evans

A influenciadora Bárbara Evans mostrou, na última terça (25), o resultado do seu corpo após 7 dias dos procedimentos cirúrgicos que a loira realizou. A artista fez os seguintes procedimentos: lipoaspiração nas costas e axilas, uma mastopexia e uma lipoabdominoplastia. Além disso, ela trocou a prótose de silicone que usava por uma de 280 ml.



"Sete dias após cirurgia, zero roxo, cicatrização maravilhosa...Estou até agora sem acreditar, fico vendo as fotos.. Era para estar tudo roxo, estropiado, olha como está! Estou muito feliz! Só tem um micropore em cima da cicatriz, não dá pra ver nada, que loucura!", se surpreendeu ela.

Corpo de Bárbara Evans após 7 dias da cirurgia realizada Reprodução: Instagram Corpo de Bárbara Evans após 7 dias da cirurgia realizada Reprodução: Instagram

"Esse é o tipo de trabalho que precisa ser exaltado porque a pessoa precisa ter o dom. Vocês viram a quantidade de gordura e pele que ele tirou? E só tem sete dias de cirurgia, vocês viram como está o meu corpo? Vou mostrar dia após dia para vocês compararem as fotos", disse a loira.

A modelo relatou que havia uma outra foto, mas ela seria pesada de ver e os seguidores não iriam aguentar. "Ele puxa a barriga até em cima para costurar a diástase, mas é muito forte pra vocês", justificou.

Bárbara Evans, então, ao concluir o desabafo se demonstrou grata pelos procedimentos realizados. "Estava aqui me admirando. Depois desse dia de tensão, deu tudo certo", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.