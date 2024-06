Reprodução/Instagram Elizabeth Hurley exibe boa forma aos 59 anos e posa em fotos de biquíni de sua própria marca em viagem às Maldivas

Elizabeth Hurley, que completou 59 anos no último dia 10 de junho, exibiu seu corpo escultural ao compartilhar fotos usando biquínis de sua própria marca, durante viagem às Maldivas, na segunda-feira (25).

A atriz britânica ficou muito popular por filmes como “Endiabrado” e “Austin Powers” no final da década de 1990 e início dos a"nos 2000, está de volta no suspense “Estritamente Confidencial”, de 2024.

Nos registros, Hurley posa com os braços estendidos, usando um biquíni preto, em um cenário paradisíaco às margens do Oceano Índico. Em outras imagens, ela surge vestindo peças na cor pêssego.

Recentemente, ela revelou em entrevista ao The Telegraph que tem “gostos muito simples” em relação à dieta. “Até pouco tempo atrás eu não sabia a diferença entre alimentos ultraprocessados ​​e alimentos processados”.

Porém, ela acrescentou que “sempre cuidou do que come, desde sempre”, verificando os rótulos dos alimentos quando adolescente, ela nunca quis consumir alimentos altamente processados. Ela descreve o regime que segue como algo “muito normal” e disse que não bebe “sucos verdes estranhos ou algo parecido”.

Desde que aprendeu mais sobre alimentos processados, ela abandonou os sanduíches pré-embalados e, em vez disso, come alimentos como frango assado com purê de batatas e vegetais.

Seu estilo de treino também é simples, ela afirma que prefere evitar a academia se mantendo constantemente ativa, dizendo que raramente fica parada.

Ela acrescentou: “Temos uma regra em nossa casa que ninguém pode ligar a TV antes das 18h, então ninguém fica sentado até a hora do jantar. Mas eu faço muita jardinagem... isso é bastante flexível, [agachar para] pegar coisas!”

A atriz foi duramente criticada por sua participação em “Estritamente Confidencial”, filme dirigido por seu filho Damian Hurley, de 22 anos, devido a uma cena de sexo entre duas mulheres.

Enquanto Elizabeth Hurley afirmava se sentir “à vontade” por ter um membro da família por perto para filmar as cenas mais quentes, a psicoterapeuta Jenn Mann, conhecida pelo programa da TV estadunidense “Terapia de Casais”, criticou suas ações.

De acordo com a terapeuta, filmar esse tipo de cena é uma grande violação dos limites entre pais e filhos, e ela desaconselharia a simulação de sexo na frente de seu filho. Ao TMZ, Jenn disse que achou os comentários da atriz sobre as cenas “libertadoras”, “bizarras” – e não estavam alinhados com uma dinâmica saudável entre pais e filhos.

