Larissa Manoela: conhecida pelos seus papéis marcantes no SBT, como a protagonista Maria Joaquina, de “Carrossel”, e as gêmeas Isabella e Manuela, de “Cúmplices de Um Resgate”. Após anos na emissora de Silvio Santos, a atriz estreou na TV Globo com a novela “Além da Ilusão”. Na trama das seis, escrita por Alessandra Poggi, a artista vive as protagonistas Isadora e Elisa Tapajós. Esse foi o primeiro papel de Larissa Manoela no canal. Reprodução: Instagram

Giovanna Grigio: a atriz viveu a protagonista Mili, na novela “Chiquititas", entre 2013 e 2015. Quando chegou à Globo em 2016, a artista estreou no canal com a personagem Gerusa, na novela “Êta Mundo Bom”. Em 2017, ela também participou da série “Malhação: Viva a Diferença” com a personagem Samantha, interesse romântico da protagonista Lica (Manoela Aliperti). A 25ª temporada de Malhação foi um sucesso e, por isso, ganhou um spin-off. Em “As Five”, continuação de Viva a Diferença, ela interpretou novamente a personagem. Reprodução: Instagram

Gabriel Santana: o ator ficou conhecido com o personagem Mosca, par romântico de Mili (Giovanna Grigio). Na emissora, o artista estreou no streaming Globoplay, na série “Carcereiros” com o personagem Leonardo. Na televisão aberta, Santana participou de “Malhação: Toda Forma de Amar”, 26ª edição da série. Em 2022, o ex-BBB viveu o personagem Renato, no remake de Renascer. Além disso, ele também participou do Big Brother Brasil, em 2023. Reprodução: Instagram

Júlia Gomes: a artista viveu a principal antagonista de Mili (Giovanna Grigio), a malvada Mariah. Na TV Globo, ela participou do programa musical The Voice Brasil. Como atriz, ela estreou com a série “Rensga Hits!”, com a personagem Luane. Reprodução: Instagram