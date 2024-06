Reprodução Instagram - 19.6.2024 Marcello Antony

O ator Marcello Antony, que atualmente trabalha como corretor de imóveis de luxo em Portugal, disse que três de seus cinco filhos, que também vivem no país, exercem trabalhos comuns por lá, encarando “a vida como ela é”.

Francisco, de 21 anos, filho do ator com Mônica Torres, é auxiliar de cozinha e ganha um salário mensal de 850 euros (cerca de R$ 4.9 mil). Já os enteados Lucas, de 23, faz faxina, ganhando 80 euros por faxina, (R$ 480) e Louis, de 19, trabalha é passeador de cães, ganhando 40 euros (R$ 240).

"Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui. Eu ajudo ele com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver", contou o ex-global, em entrevista à Leda Nagle, em seu canal no YouTube. "O Lucas, meu enteado e filho, faz faxina em casas de americanos. Ganha 80 euros por faxina, o que dá uns R$ 480. O Louis, meu outro enteado, passeia com cachorros de gringos. Ganha 40 euros".

Marcello disse ainda que, na Europa, a visão das pessoas sobre o trabalho é diferente do que se tem no Brasil. "São coisas que eles não fariam no Brasil. Francisco nunca seria auxiliar de cozinha no Brasil. A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles. Eles têm certeza que não vão fazer faxina para sempre, nem ser auxiliar de cozinha para sempre. O Francisco falou para mim: 'Pai, quero ficar como auxiliar de cozinha por um ano e meio, porque quero juntar dinheiro e fazer o melhor curso de gastronomia aqui da Europa. Quero ser chefe de cozinha'. E o Lucas e o Louis estão procurando lugar para morar na Holanda. Eles querer começar lá como entregadores, entregando comida de bicicleta, porque lá se ganha bastante".

Ele continuou: "Estou dizendo isso num panorama de mentalidade, de como eles estão encarando a vida, coisa que eu não tive na minha idade. Eles enfrentam a vida como ela é: vão tomar esporro de patrão, vão ser ignorados, discriminados. A tendência dos pais é dizer sempre 'sim', e a própria vida vai dar 'não' para eles, e eles têm que estar preparados".

Carolina Antony, com quem o ator é casado há 14 anos, também trabalha como corretora na mesma empresa que ele. Os dois são pais de Lorenzo, de 12 anos. O ator também é pai Stephanie, de 24, que assim como Francisco, também foi adotada.

Afastado das novelas desde 2019, quando atuou em “Valor da Vida”, ao lado de nomes como Carolina Kasting e Daniela Melchior, o ator afirma que não deixará de ser ator.

"A notícia que rola é que eu 'abandonei a minha carreira', que eu 'joguei no lixo'. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas nas notícias que saíram sobre o assunto, o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola. E não é verdade", disse ele.

"Eu conheci um corretor que me fez um convite formal para fazer parte da equipe para monetizar, usar a minha imagem e fazer um dinheiro também. E por que não? Aceitei de bom grato e não imaginei que teria tanta repercussão assim", disse Antony, explicando que, anteriormente, trabalhava como corretor sem remuneração, arrumando imóveis em Portugal para os amigos.

"Vim para cá fazer a novela, e hoje não me vejo morando em outro lugar”, completou o ator, que vive no país há 6 anos, com a mulher três dos cinco filhos.



