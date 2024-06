Reprodução/Instagram Nego do Borel garante processo contra Luiz Otávio Mesquita após tapa

Nego do Borel afirmou que vai processar o filho de Otávio Mesquita, Luiz Otávio Mesquita, após levar um tapa no rosto na última sexta-feira (21).

O cantor compartilhou um vídeo nas redes sociais ao lado seu advogado José Estevam Lima e detalhou o ocorrido.

Ele esclareceu que o influenciador o desafiou a lutar. "Infelizmente, esse final de semana tivemos um ocorrido muito sério. Esse cara que vocês viram, vem me seguindo. Desde o primeiro dia que eu vi esse cara, que eu não sabia quem era, ele vem me desafiou para lutar com ele no FMS [Fight Music Show]", explicou.

Borel destacou que não vai ceder a pressão e aceitar a luta. "Parece que ele acha que eu sou obrigado a lutar com ele. O boxe me ensinou muita coisa. Eu não treino boxe só dentro do ringue, eu treino também fora do ringue. Quando você luta e faz alguma arte marcial, isso não quer dizer que você tem que agredir ou brigar com as pessoas nas ruas".

Ainda no vídeo, o famoso ressaltou que a briga no bar não foi armada. "Como vocês podem ver no vídeo, ele me dá um tapa na cara. Ele me zoa na internet, eu zoei ele, mas ele que vem me perseguindo o tempo todo. Até então, eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Estou aqui para falar para vocês que é sério, não é uma brincadeira".

"Eu vou denunciar ele, eu vou processar, eu vou correr atrás do meu direito e ele vai pagar pelo que ele fez. Estou aqui com o meu advogado, a gente está juntando tudo e a gente vai atrás do nosso direito", completou.

O advogado também se manifestou e contou que a polícia vai investigar Luiz Otávio pelos crimes de injúria real e stalking. "Meu papel é defender o Nego do Borel fora do ringue. No ringue, ele se defende. A gente vai levar às autoridades policiais. A gente entende que o fato típico considera o crime", disse o profissional.

Entenda a briga de Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita

Nego do Borel e Luiz Otavio Mesquita, filho de Otávio Mesquita, brigaram em um bar na última sexta-feira (21). Eles já protagonizam uma polêmica nas redes sociais e a discussão virtual se tornou um embate físico.

Na ocasião, Nego do Borel estava com amigos no estabelecimento comercial quando foi surpreendido pelo influencer fitness Luiz Otavio Mesquita. “Primeiramente, respeita os outros e vem aqui para fora”, pediu o cantor.

Ao saírem, Borel ironizou Mesquita e disse que não daria fama para ele. “Eu não vou te dar mídia”, gritou. Após isso, Nego levou um tapa na cara depois de ter falado sobre o pai de Luiz Otávio.





