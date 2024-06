Reprodução/Instagram Marcos Mion e Suzana Gullo com filho Romeo





Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, fez uma homenagem ao filho mais velho, Romeo, que completou 19 anos de idade neste domingo (23).

A esposa do apresentador abriu um álbum de fotos no seu perfil do Instagram e compartilhou lembranças em família junto com o primogênito.

Além de Romeo, eles também são pais de Donatella, de 15 anos, e Stefano, de 14.

"19 anos do maior amor que já senti nessa vida. Meu filho Romeo, você me ensinou a ser uma pessoa melhor, sinto um orgulho enorme de ser a sua mãe!", escreveu a mãe sobre o filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

E completou: "Que Deus te abençoe meu amor, que você continue sendo essa luz nas nossas vidas. Te amo muito! Mamãe".

Suzana Gullo e Marcos Mion com o filho Romeo Reprodução/Instagram Suzana Gullo com o filho Romeu Reprodução/Instagram Marcos Mion e Suzana Gullo com filho Romeo Reprodução/Instagram Romeo, filho de Marcos Mion e Suzana Gullo Reprodução/Instagram





Marcos Mion beija esposa na Globo após boato de traição

Marcos Mion ganhou homenagens durante o “Caldeirão” deste último sábado (22), feito em comemoração aos 45 anos de vida dele. Durante a atração, ele deu um beijo na esposa, Suzana Gullo Mion. Em maio, o apresentador foi alvo de rumores de que teria traído a mulher.

“Sabe o que é mais bonito no amor que você tem que escolher todos os dias? Que só esse amor, que é o amor imperfeito, que é capaz de gerar o amor perfeito”, iniciou ele, com uma declaração romântica.

“São necessárias duas pessoas lutando pelo amor para gerar uma vida, que é o amor incondicional. E eu devo tudo a você, te amo muito”, acrescentou o ex-apresentador da Record, que é casado com Suzana Gullo desde 2005.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp