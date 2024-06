Foto: Gabi de Morais A cantora Maiara





A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, fez um desabafo enquanto se apresentava no São João de Caruaru, em Pernambuco, na última sexta-feira (21). Um fã que estava no show gravou o momento, que viralizou nas redes sociais neste final de semana.

Na ocasião, a artista disse que uma pessoa "colocou defeito" em sua voz, enquanto estavam no camarim.

"Antes de entrar aqui, eu tava no camarim. Do nada, uma pessoa chegou pra mim e falou um monte de coisa da minha voz, botando defeito na minha voz. Eu canto há 10 anos. Minha voz é feia? Ela tem defeito? Eu tenho alguma coisa que me impeça estar cantando aqui?", questionou ao público, que gritou "não" em resposta.





Em seguida, a sertaneja falou como se sentiu. "Eu me senti uma bosta no camarim. Eu não sou a pessoa mais bonita, gente boa, não tenho a voz mais linda e não sou a mais perfeita. Eu também erro, mas olha só onde tô hoje", desabafou.

E continuou: "Só quero agradecer, do fundo do coração, a cada um de vocês. Porque vocês são o motivo de que tudo que fiz na minha vida, eu fiz certo. São vocês que vão me qualificar, não é qualquer um não, desculpa o desabafo".

