Reprodução/Instagram Joelma completa 50 anos: veja as transformações da cantora





A cantora Joelma completou 50 anos de idade neste sábado (22). A renomada artista do Pará, que começou a carreira em 1999 com a Banda Calypso junto com o ex-marido Ximbinha, já passou por algumas transformações radicais no visual, nos cabelos e rosto.

Aos que não se lembram, a dona do hit "Voando pro Pará" já foi morena e ruiva na adolescência. Joelma adotou os fios loiros quando começou a fazer sucesso no mundo artístico.

Além disso, a ex-mulher de Ximbinha também já revelou que passou por alguns procedimentos estéticos ao longo da vida. Ela fez lipoaspiração, colocou silicone nos seios, corrigiu os dentes, além de mexer no nariz e no queixo.

"Há sete anos fiz nariz, o queixo, uma lipoaspiração e coloquei silicone nos seios, depois tirei. Mas engordei de novo e resolvi fazer reeducação alimentar e musculação", revelou Joelma, em 2013, em entrevista ao jornal Extra.

Em maio de 2019, a cantora revelou ter passado também por uma harmonização facial, com preenchimento labial e no rosto.

Vale lembrar que Joelma ficou com o rosto inchado devido às sequelas da Covid-19, doença que ela teve cinco vezes. "Fiquei bem inchada. Foi onde começaram as sequelas da Covid. Não é só o rosto, o corpo todo que incha. Essa sequela é quando eu ando de avião, acho que pela pressão, e quando eu começo a dançar e o sangue começa a esquentar. Descobri que era meu sangue que estava coagulando", disse a artista, em 2022, em entrevista ao "The Noite", do SBT.

Joelma na adolescência Reprodução/Instagram Três fases: Joelma ao lado de Ximbinha; com sequelas da Covid e posando com o empresário Luciano Hang Divulgação Joelma completa 50 anos Reprodução/Instagram Joelma - Antes e Depois Reprodução: Flipar Joelma Tiago Ghidotti Joelma agita multidão Tiago Ghidotti Joelma Vanessa Monteiro Cantora revelou motivo de inchaço Reprodução Joelma deixou os seus fãs preocupados com inchaço no rosto Reprodução