Reprodução Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães





O influenciador Carlinhos Maia surpreendeu o marido, Lucas Guimarães, com um presente luxuoso, avaliado em mais de R$ 2 milhões, neste sábado (22). O comediante fez a surpresa para o marido em comemoração aos 14 anos de relacionamento dos dois.

"Ele não sabe, mas tenho uma surpresa. Era algo que ele queria muito", disse Carlinhos nos stories do Instagram. Na sequência, o influenciador entrega um buquê de rosas para o marido, junto com uma chave. "Não sei fazer surpresa não, vai lá fora", disparou Maia.

Lucas Guimarães ganhou do amado uma Mercedes-Benz versão limitada: a edição especial G63 Grand Edition. Existem apenas 16 unidades no Brasil, e custa cerca de R$ 2,2 milhões.

Há somente mil unidades do jipe de luxo disponíveis ao redor do mundo. "Você está investindo no seu programa [no SBT] e nas suas coisas. Vi você cochichando que iria vender o seu carro para comprar um novo. Agora não precisa mais vender. Esse está novinho, espero que goste. É um presente de dia dos namorados atrasado", disse Carlinhos.

Após ganhar o presente, Lucas se declarou ao marido nas redes: "Você sempre me ajuda e me apoia. Melhor do que ninguém, você sabe o quanto estou investindo no meu programa. Maior que tudo nessa vida é a nossa cumplicidade e o nosso amor. Antes de tudo isso era a gente contra o mundo. O que eu peço muito a Deus é para não deixar que o mundo destrua a gente".